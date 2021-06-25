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Sivasspor’da Furkan Sağman sağlık kontrolünden geçti

25.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor’un genç oyuncusu Furkan Sağman, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor’da Furkan Sağman sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen genç orta saha oyuncusu Furkan Sağman, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Furkan; ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

21 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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