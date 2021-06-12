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Sivasspor’da Isaac Cofie’nin durumu belirsiz!

12.06.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmesi sona eren Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Cofie’nin yeniden kırmızı-beyazlı takımla anlaşıp anlaşmayacağı belirsizliğini koruyor.

Sivasspor’da Isaac Cofie’nin durumu belirsiz!

Sivasspor’da sezonun sona ermesi ile birlikte toplam 11 futbolcunun kontratı bitti. Kırmızı-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren futbolcular arasında yer alan Isaac Cofie’ye yeni teklifte bulundu.

Ülkesinde tatilde olan ve henüz hiçbir kulüple anlaşmayan Cofie, Sivasspor'dan gelen teklife henüz yanıt vermedi.

Sivas temsilcisi ise Ganalı orta sahadan gelecek olan haberi bekliyor. 2019-2020 sezonunda Sivasspor’a transfer olan Cofie, bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda 32 maça çıktı.

1 asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, 6 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 20 defa ilk 11’de görev alan Cofie, bin 890 dakika sahada kaldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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