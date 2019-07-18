SPOR

Sivasspor'da Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçti

SİVASSPOR HABERLERİ  | 18.07.2019 10:22 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Isaac Cofie, İstanbul'da bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'da Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçti

Ganalı futbolcu Isaac Cofie, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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