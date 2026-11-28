Trendyol 1. Lig'de kötü günler geçiren Sivasspor, sahasında aldığı ağır yenilgiyle bir kez daha sarsıldı. Üst üste gelen mağlubiyetler, Rey Manaj'ın ayrılığı ve tribünlerden yükselen tepkiler kulüpteki krizi büyüttü.

BODRUM FK DEPLASMANDA FARKA GİTTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bodrum FK, 9. dakikada Berkay Aslan'ın golüyle öne geçti. Fernando, 45+1. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkarırken 63. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Mücadelenin skorunu 90+3. dakikada Mustafa Erdilman belirledi. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Bodrum FK, puanını 27'ye yükseltti.

SİVASSPOR ÜST ÜSTE 5. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Sivasspor'da kötü gidişat giderek daha ciddi bir tabloya dönüştü. Kırmızı-beyazlılar son beş lig maçında Ümraniyespor'a 4-0, Boluspor'a 2-1, Vanspor'a 3-1, Bursaspor'a 2-0 ve Bodrum FK'ya 4-0 mağlup oldu.

Bu sonuçlarla üst üste beşinci yenilgisini yaşayan Sivasspor, 13 puanda kaldı ve 18. sıraya geriledi. Ayrıca ligde yedi maçtır galibiyet sevinci yaşayamıyor.

REY MANAJ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEREK AYRILDI

Sivasspor'daki kriz yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı kalmadı. Son beş günlük süreçte Rey Manaj, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Peş peşe gelen kötü sonuçlar ve önemli bir oyuncunun takımdan ayrılması, kulüpteki sıkıntılı süreci daha da derinleştirdi.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME İSTİFA TEPKİSİ

Bodrum FK karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından tribünlerde tepkiler yükseldi. Sivasspor taraftarları, yönetimi ve teknik direktörü istifaya davet ederek "Yönetim istifa!" tezahüratlarında bulundu.

Ligde 18. sıraya kadar gerileyen Sivasspor, küme düşme hattında bulunurken hem sportif sonuçlar hem de kulüp içindeki gelişmeler nedeniyle zor günlerden geçiyor.