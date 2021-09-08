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Sivasspor’da neşeli idman

08.09.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor’da neşeli idman

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Çaykur Rizespor Sivasspor
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