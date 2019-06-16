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Sivasspor'da Paul Papp, Sergio Rochet ve Gabriel Torje ile yollar ayrıldı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 16.06.2019 19:12 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor’da, 31 Mayıs’ta sözleşmeleri sona eren 3 futbolcu Paul Papp, Sergio Rochet ve Gabriel Torje'ye kulübe verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür edildi.

Sivasspor'da Paul Papp, Sergio Rochet ve Gabriel Torje ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Paul Papp, Sergio Rochet ve Gabriel Torje’nin sözleşmelerinin 31 Mayıs’ta sona erdiği hatırlatıldı.

Her futbolcu için ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, kulübe hizmetlerinden dolayı oyunculara teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi. Paul Papp 20, Torje 19 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, Sergio Rochet ise hiçbir resmi maçta şans bulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Paul Papp Sergio Rochet gabriel torje Sivasspor

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