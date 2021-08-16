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Sivasspor’da Pedro Henrique şoku

16.08.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor’da Pedro Henrique şoku yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun, köprücük kemiğini incittiği için birkaç hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sivasspor’da Pedro Henrique şoku

Sivasspor’un yeni transferlerinden 31 yaşındaki oyuncu Pedro Henrique, dün yapılan idmanda talihsiz bir sakatlık geçirdi. Köprücük kemiğinden sakatlanan orta saha oyuncusunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Brezilyalı futbolcu sakatlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sarılı bir şekilde omuzunu paylaşan Henrique, paylaşıma şu notu ekledi:

"Herkese mesajlar için teşekkür ederim. Birkaç hafta uzak kalmak zor olacak. Maalesef köprücük kemiğimi incittim. Takım arkadaşlarıma yardım etmek için mümkün olan en kısa sürede geri gelmeyi umuyorum."

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Sivasspor
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