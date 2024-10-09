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Sivasspor'da Rey Manaj gelişmesi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.10.2024 19:50
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor'da Rey Manaj gelişmesi!

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor karşılaşacak olan Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan futbolcular, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

REY MANAJ TAKIMLA ÇALIŞTI

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Sakatlığı bulunan golcü futbolcu Rey Manaj da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

HATAYSPOR İLE KARŞILAŞACAKLAR

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Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Bülent Uygun
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