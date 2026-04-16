SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor

Sivasspor’da Rey Manaj idmanlara başladı

Özbelsan Sivasspor’da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Rey Manaj, bugün yapılan idmana çıkarak takımla beraber çalışmalara başladı.

Cevdet Berker İşleyen

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında deplasmanda Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerindeki gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, top koruma ve pas çalışmasının ardından taktik çalışmaları yapıldı.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Rey Manaj da katılarak takımla beraber çalışmalara başladı.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Çorum FK arasındaki mücadele, 19 Nisan 2026 Pazar günü saat 16.00’da Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.