SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivasspor’da şok sakatlıklar

Sivasspor’da şok sakatlıklar

27.02.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor Kulübü, futbolcular Mustapha Yatabare, Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın’ın sakatlandığını duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüp söz konusu futbolcuların tedavisinin devam ettiğini de açıkladı.

Sivasspor’da şok sakatlıklar

Sivasspor’da sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulübün doktoru Baran Güler, takımda sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Güler, “DG Sivasspor’umuzda sakatlığı bulunan futbolcularımızdan; Robin Yalçın’ın sağ dizinde kıkırdak lezyonu, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare’nin ise sol diz iç yan bağında rüptürü mevcuttur. 3 sporcumuzun da tedavisi devam etmektedir. Sakatlıkları geçen; Clinton N’jie, Samba Camara, Fredrik Ulvestad, Jordy Caicedo, Murat Paluli, Leke James ve Aaron Appindangoye ise tedavileri tamamlanarak takımla birlikte çalışmalara başladı” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uğur Çiftçi iş yerini depremzedelere açtı! Uğur Çiftçi iş yerini depremzedelere açtı!
İrfan Can Kahveci büyük bir şok yaşadı!İrfan Can Kahveci büyük bir şok yaşadı!
İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladıİrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor camara ust kulübün

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"

Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"

İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar

İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar

Sarı-kırmızılı taraftarlar golün ardından buruk sevinç yaşıyor...

Sarı-kırmızılı taraftarlar golün ardından buruk sevinç yaşıyor...

Türk taraftarlar Cristiano Ronaldo aleyhine kampanya başlattı!

Türk taraftarlar Cristiano Ronaldo aleyhine kampanya başlattı!

Her fotoğrafını beğeniyor! Ama karşılık yok...

Her fotoğrafını beğeniyor! Ama karşılık yok...

Kulüpler Birliği'nden protesto açıklaması

Kulüpler Birliği'nden protesto açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.