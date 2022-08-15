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Sivasspor'dan orta sahaya transfer! Charilaos Charisis imzayı attı...

15.08.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Yunan oyuncu Charilaos Charisis’i resmen renklerine bağladı. Kırmızı - beyazlılar, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sivasspor'dan orta sahaya transfer! Charilaos Charisis imzayı attı...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Ligi’nde Atromitos Athen forması giyen orta saha oyuncusu Charilaos Charisis’in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Sivas’a gelen sporcu 2022-2023 sezonundan itibaren kendisini 3 yıllığına Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Kulübün Başkan vekili Erdal Sarılar da yer aldı.

12 Ocak 1995’te Yunanistan’ın Ioannina şehrinde dünyaya gelen Charilaos Charisis futbola PAS Giannina takımında başladı. Ardından PAOK, Sint-Truiden takımlarında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise Atromitos Athen’da görev yaptı. Merkez orta sahada görev yapan sporcu kariyerinde çıktığı 198 maçta 4 gol ve asist yaptı.

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transfer Sivasspor
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