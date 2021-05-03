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Sivasspor’dan yalanlama!

03.05.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor Kulübü, son günlerde sosyal medyada Başkan Mecnun Otyakmaz hakkında yapılan paylaşımları yalanladı.

Sivasspor’dan yalanlama!

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son 2 sezondur sosyal medyada Kulüp Başkanımız Mecnun Otyakmaz’ın açıklamasıymış gibi süreklilik arz eder şekilde asılsız paylaşımlar yapılmaktadır.

Kulüp Başkanımız Mecnun Otyakmaz, sahamızda yaptığımız karşılaşmaların ardından stadyum çıkışında maç değerlendirmesi dışında hiçbir medya kuruluşuna açıklama yapmamış, ligde devam eden şampiyonluk yarışı veya hakem hatalarıyla ilgili düşüncesini paylaşmamıştır.

Son günlerde sosyal medyada özellikle Fenerbahçe sayfalarında Başkanımız Otyakmaz’ın ifadesiymiş gibi paylaşılan cümleleri Başkanımız Otyakmaz hiçbir şekilde kullanmamış, kullanılan ifadeler tamamen hayal ürünüdür. Kamuoyunun bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz.”

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