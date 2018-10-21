SPOR

Sivasspor-F.Bahçe maçının ardından sosyal medya capslerle yıkıldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak son 4 maçını kazanamayan Fenerbahçe sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte o paylaşımlar:İşte o paylaşımlar:

Sosyal medya bu olayı konuşuyor

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