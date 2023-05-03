SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE: Ziraat Türkiye Kupası yarı final: Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasını izlemek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Sivasspor Fenerbahçe maçında Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Öte yandan Sarı lacivertlilerde Altay, Lincoln, İsmail, Enner Valencia ile Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. İşte, Sivasspor Fenerbahçe maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Fenerbahçe maçı bugün (3 Mayıs 2023 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Fenerbahçe maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE'NİN SİVASSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL: SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

