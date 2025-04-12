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Sivasspor-Fenerbahçe maçı oynanacak mı? Son durum...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.04.2025 15:23
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 31. haftasında yarın Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği 4 Eylül Stadı'nın zemini dün geceki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kısmen karla kaplandı.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı oynanacak mı? Son durum...

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ta yarın saat 19.00'da oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması önem kazandı.

SAHANIN BİR BÖLÜMÜ KARLA KAPLANDI

Sivas'ta dün akşam da kar yağışı etkili olurken eksi 14'e düşen soğuk havanın da etkisiyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Alttan ısıtma sisteminin çalıştığı 4 Eylül Stadı zemininin güney kale tarafında yer alan bir bölümünün zemini de karla kaplandı. Alttan ısıtma sisteminin çalışmaya devam ettiği statta, biriken az miktardaki karın da kısa sürede eriyerek normale dönmesi bekleniyor. Yarın da gün içerisinde kar yağışı beklenirken, zeminde kar tutması halinde ekiplerin temizlik için de hazır tutulacağı öğrenildi.

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