Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırımızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.



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