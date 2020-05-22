Sivasspor, Galatasaray'ı Emre Kılınç görüşmesinden dolayı şikayet ediyor!

Galatasaray, Emre Kılınç ile ön protokol imzaladı. Mert Hakan Yandaş ile de prensip anlaşmasına vardı. Sivasspor, Galatasaray'ın Emre Kılınç ile görüşmesinden dolayı Sarı-Kırmızılıları TFF'ye şikayet etmeyi planlıyor.

Galatasaray bu iki transferde menajerlik ücreti ödememek için oyuncularla direkt temas kurdu. Menajerlik ödemesi oyuncuların alacağından, futbolcular tarafından yapılacak. Öte yandan Galatasaray, gelecek sezon yapacağı yerli transferlerine TL bazında ödeme yapacak.

(AJANSSPOR)

