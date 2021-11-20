Sivasspor galibiyet hasretini sonlandıramadı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.
Ligde son olarak 7. haftada konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, sonraki 6 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, 9. haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada Adana Demirspor'la iç sahada 1-1, 11. haftada Altay ile deplasmanda 1-1, 12. haftada da sahasında GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Ligde bugün deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Sivas ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Geride kalan periyotta ligde 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan kırmızı-beyazlılar, kötü gidişatını da sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
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