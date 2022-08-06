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Sivasspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

06.08.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Gaziantep FK maçı bu akşam Süper Lig'de heyecan dolu bir karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak. Süper Lig'in ilk haftasında kazanmak isteyen iki takım kozlarını paylaşacak. Sivasspor Gaziantep FK maçı öncesi mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sivasspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Süper Lig'in birinci haftasında bu akşam Sivasspor kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde kazanmak isteyen iki takım bu akşam müthiş bir mücadele ortaya koyacak. Peki, Sivasspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

SİVASSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü (bu akşam) oynanacak. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Sivasspor - Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli ve canlı olarak ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor Gaziantep FK
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