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Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi!

05.08.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Gaziantep FK maçı için geri sayım devam ediyor. Yeni sezona bomba gibi girmek isteyen 2 takım Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Maça ilişkin merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi!

Sivasspor Gaziantep FK maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 1.haftasında oynanacak karşılaşimaya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Futbolseverler internette "Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?", "Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde.

SİVASSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü oynanacak. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saart 19:15'te başlayacak.

SİVASSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Gaziantep FK
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