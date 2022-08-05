Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi!

Sivasspor Gaziantep FK maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 1.haftasında oynanacak karşılaşimaya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Futbolseverler internette "Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?", "Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde.

SİVASSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü oynanacak. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saart 19:15'te başlayacak.

SİVASSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak ekrana gelecek.

