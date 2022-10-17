SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Sivasspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Giresunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Sivasspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Giresunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

17.10.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Yusuf Bozdoğan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak. Peki, Sivasspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Giresunspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Sivasspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Giresunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Sivasspor ile Giresunspor Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşacak. Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın öğrencileri maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Sivasspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Sivasspor Giresunspor maçı canlı yayın bilgiler...

SİVASSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Giresunspor maçı bu akşam (17 Ekim 2022 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Giresunspor maçı beIn Sports 2'de canlı olarak yayınlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon efsanesinden Jesus'a övgü!Trabzon efsanesinden Jesus'a övgü!
Galatasaray transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor! Dünya devine adım adım gidiyor...Galatasaray transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor! Dünya devine adım adım gidiyor...
Türkiye, ülke puanında kaçıncı sırada?Türkiye, ülke puanında kaçıncı sırada?
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Giresunspor Oğulcan Engin spor toto 10 emre kargın spor tot süper li spor to maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

Ankaragücü maçı öncesi olanlar oldu! Jesus'la restleşti, valizlerini topladı

Ankaragücü maçı öncesi olanlar oldu! Jesus'la restleşti, valizlerini topladı

Ve karar verildi! İşte G.Saray'ın yeni antrenörü

Ve karar verildi! İşte G.Saray'ın yeni antrenörü

O hareket sonrasında yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı!

O hareket sonrasında yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı!

Ara transferde bomba patladı! 'Yeter artık...' G.Saray istedi, F.Bahçe harekete geçti

Ara transferde bomba patladı! 'Yeter artık...' G.Saray istedi, F.Bahçe harekete geçti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.