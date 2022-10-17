Sivasspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Giresunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Sivasspor ile Giresunspor Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşacak. Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın öğrencileri maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Sivasspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Sivasspor Giresunspor maçı canlı yayın bilgiler...

SİVASSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Giresunspor maçı bu akşam (17 Ekim 2022 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Giresunspor maçı beIn Sports 2'de canlı olarak yayınlanacak.

