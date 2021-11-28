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Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Sivasspor Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

28.11.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Hatayspor maçının tarihi ve saati ilgiyle takip ediliyor. Süper Lig'de geçen sezon rakibi ile 2 defa karşılaşan ve ikisinden de beraberlikle ayrılan Sivasspor, bu defa 3 puan alabilmek için yarışacak. Peki Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Sivasspor Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Sivasspor Hatayspor maçı futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugün ekrana gelecek maçın hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu. Peki Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?

SİVASSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Hatayspor maçı bugün oynanacak. Sivas karşısında 3 puan alması halinde ligin ikinci sırasındaki konumunu sürdürecek olan Hatayspor, rakibi karşısında 3 puan elde edebilmek amacıyla en iyi 11 ile sahada olacak. Sivasspor ise kötü gidişata dur diyerek yeniden çıkış yakalamak için uğraşacak.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Sivasspor, Hatayspor ile karşılaşacak ve mücadele 28 Kasım Pazar günü yani bugün saat 16.00'da oynanacak.

SİVASSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı şekilde izlenebilecek.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Süper Lig’de son 6 maçtır galip gelemiyor. Kırmızı-beyazlı takım, söz konusu süreçte 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etmişti. Takım en son galibiyetini ise sahasında Fatih Karagümrük’e karşı 4-0’lık skor ile almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Sivasspor
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