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Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi!

03.03.2021 18:04 | Son Güncelleme:
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Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi!

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor'un mücadelesinde kazanan çıkmadı.

Süper Lig'de 28. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Demir Grup Sivasspor'un golünü 54. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Atakaş Hatayspor'un golü 59. dakikada Mame Biram Diouf'tan geldi.

Ligde 5 haftadır kaybetmeyen Demir Grup Sivasspor puanını 33'e yükseltti. Atakaş Hatayspor da 5 haftadır kaybetmezken; 2 haftalık galibiyet serisini sürdüremedi ve puanını 46 yaptı.

Süper Lig'de hafta sonu Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

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