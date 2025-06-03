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Sivasspor ile yollarının ayrıldığı duyurulmuştu! Rıza Çalımbay'dan duygulandıran veda paylaşımı: "Her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan..."

Sivasspor'da Rıza Çalımbay döneminin sonuna gelindi. Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sivasspor'a veda etti. Çalımbay paylaşımında, "Sivasspor, benim için sadece bir kulüp değil; büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır" ifadelerine yer verdi.

Sivasspor ile yollarının ayrıldığı duyurulmuştu! Rıza Çalımbay'dan duygulandıran veda paylaşımı: "Her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan..."
Begüm Özkaynak

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu'nun yolların ayrıldığını duyurmasının ardından deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, sosyal medya üzerinden camiaya veda etti.

Çalımbay, paylaşımında Sivasspor'un 'kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacağını' ifade etti.

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ASBAŞKAN KURBANOĞLU: "KENDİSİNE EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinin sona erdiğini açıklamıştı. Tecrübeli teknik adamın Sivasspor'un Alanyaspor ile oynadığı maçta son kez kulübede yer aldığını açıklayan Kurbanoğlu, ''Rıza hocamızın sözleşmesi Alanyaspor maçı ile sona erdi. Kendisine emekleri için teşekkür ederiz.'' diyerek ayrılığı dile getirmişti.

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"SİVASSPOR YÖNETİMİNE, SAHADA SAVAŞAN FUTBOLCULARA VE ZORLU GÜNLERDE BİLE YANIMIZDA OLAN DEĞERLİ TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Rıza Çalımbay'ın veda paylaşımı şu şekilde;

"Sivasspor, benim için sadece bir kulüp değil; büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır. Bu camianın içinde olmak ve mücadele etmek benim için her zaman ayrı bir onur olmuştur.

Görev yaptığım dönemlerde, birlikte çok özel anlar yaşadık. Bunların en önemlisi şüphesiz kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi 3 sezon üst üste başarıyla teslim etmesidir. Bu başarılar Sivasspor ailesi ve taraftarlarımızın ortak emeği ve gururudur.

Bu sezon ligin bitimine az bir süre kala ve zor bir süreçte takımın başına tekrar geçme görevini üstlendim. Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık; sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı. Futbolun doğasında böyle zorluklar vardır, önemli olan vazgeçmeden mücadeleyi sürdürmektir.

Sivasspor’a olan bağlılığım ve saygımla, bana bu süreçte güvenen Sivasspor yönetimine, sahada savaşan futbolculara ve zorlu günlerde bile yanımızda olan değerli taraftarlarımıza teşekkür ederim.

Sivasspor’un önünde büyük başarılarla dolu bir gelecek olduğuna yürekten inanıyorum. Bu köklü camianın birlik ve kararlılıkla daha nice zaferlere ulaşacağına güvenim tamdır. Sivasspor’un her zaman daha iyiye gitmesi ve hak ettiği başarılara ulaşması için en içten dileklerimi sunuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Teknik Direktör Sivasspor
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