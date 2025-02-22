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Sivasspor kaçtı, Konyaspor yakaladı! Maçta 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.02.2025 18:51
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Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. 1-1 eşitlikle sona ererken Sivasspor maçı 10 kişi tamamladı. Mücadele sonunda taraftarlardan 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Sivasspor kaçtı, Konyaspor yakaladı! Maçta 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un golünü 8. dakikada Emrah Başsan kaybetti. Konyaspor'un golünü ise 13. dakikada Yusuf Erdoğan attı.

Sivasspor'da Radakovic'in gördüğü sarı kart, VAR kontrolünün ardından direkt kırmızı karta döndü. Bu sonuçla Sivasspor 24 puanla 15. sırada yer aldı. Konyaspor ise 25 puanla 14. sırada bulunuyor.

SİVASSPOR - KONYASPOR: 1-1

GOL: 8' Emrah Başsan (Sivasspor) 13' Yusuf Erdoğan (Konyaspor)

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Simic, Efkan, Koita

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Sivasspor
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