Sivasspor kaçtı, Konyaspor yakaladı! Maçta 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un golünü 8. dakikada Emrah Başsan kaybetti. Konyaspor'un golünü ise 13. dakikada Yusuf Erdoğan attı.
Sivasspor'da Radakovic'in gördüğü sarı kart, VAR kontrolünün ardından direkt kırmızı karta döndü. Bu sonuçla Sivasspor 24 puanla 15. sırada yer aldı. Konyaspor ise 25 puanla 14. sırada bulunuyor.
GOL: 8' Emrah Başsan (Sivasspor) 13' Yusuf Erdoğan (Konyaspor)
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Simic, Efkan, Koita
Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer
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