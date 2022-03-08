Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Günü'nü kutladı

SİVAS (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bitexen Sivasspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

Kentteki bir otelde Sivasspor Kulübü ve 1967 Sivasspor Kadın Taraftarları Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte futbolcular, müzik eşliğinde eğlenme fırsatı buldu.

Programa katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, kadınların hayatın her alanında olduğunu söyledi.

Kadınların varlığının güç verdiğini dile getiren Ayhan, "Bunu anlayabilmek çok önemli, hem erkek hem de kadın bir bütündür. Baktığımız zaman ekonomisinden tarımına, turizminden kültürüne, edebiyatından sporuna kadınlar çok iyi bir noktada." ifadelerini kullandı.

Kadınların fedakar, sabırlı ve disiplinli olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bu ülkenin kurulmasında kadınlarımızın emeği var. Kadınlar sosyal hayatta ve sporda da varlar. Dünyadaki tüm kadınların günlerini kutluyorum." diye konuştu.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın kurulmasının önemine dikkati çeken Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl, Sivasspor için kadınlarımızın katılımıyla çok daha önemli hale geldi. Başta kadın futbol takımımız ve kadın taraftar derneğimizle Sivasspor artık daha güzel. Bu organizasyon için 1967 Sivasspor Kadın Taraftarları Derneğine teşekkür ediyorum. Kadın futbol takımımız kulübümüze ayrı bir renk kattı. En son kurulan takım olmamıza rağmen bizden önce kurulan takımları mücadele ederek geride bırakmış durumdayız. Kızlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki karşılaşmalarda da bizleri gururlandıracaklar. Önümüzdeki yıl, kadın futbolunun yılı olacak."

Programda, Sivasspor logolu pasta kesildi.

