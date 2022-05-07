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Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından

07.05.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Kalan 2 haftada oynayacağımız maçları da kazanıp ligi iyi bir konumda bitirmek istiyoruz"

SİVAS (AA) - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şengül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir deplasmanda oynadıklarını belirtti.

Maça tutuk başladıklarını dile getiren Şengül, "İlk yarı topla oynamayı seven bir takımız. Geriden çıkarken ilk yarıda kaptırdığımız topla rakibin ciddi manada pozisyonlar üretmesine sebep olduk ama rakip atmaya muvaffak olamadı. İkinci yarı oyun sistemimizde biraz değişiklik yaptık. Rakibi üçüncü bölgede baskıyla durdurmaya çalıştık." dedi.

Futbolcularının kazandıkları toplarla etkili olmaya çalıştığını ve bunda da başarılı olduğunu ifade eden Şengül, şunları kaydetti:

"Kalan 2 haftada oynayacağımız maçları da kazanıp, ligi iyi bir konumda bitirmek istiyoruz. Sivasspor’a da kupada başarılar diliyoruz. Rakibin rotasyon yapacağını tahmin ediyorduk ama bu kadar fazla oyuncu değişikliğini düşünmüyorduk. Rotasyon bekliyorduk. Kupa, Sivas için daha önemli. O yüzden böyle bir şey olmasını bekliyorduk."

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