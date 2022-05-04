Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
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