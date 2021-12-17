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Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

17.12.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

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