Sivasspor-Kayserispor: 2-0 (Maç sonucu)

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Dan Petrescu'nun çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor, 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Sol kanattan bindiren Gradel'in ortasında Yatabare ön direkte topa dokundu ve ağları havalandırdı. 35 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 22. maçında 5. golünü atmış oldu. 90+3'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Max Gradel ise skoru belirledi. Gradel de 7 gol, 7 asiste ulaştı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 31 yaparken üst üste ikinci galibiyetini aldı. Kayserispor ise 25 puanda kalarak 4 hafta sonra mağlup oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor BAY geçecek

