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Sivasspor, Kayserispor'a konuk olacak

26.12.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Kayserispor'a konuk olacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir ivme yakalayan ve 26 puanı bulunan Sivasspor, 21 puanlı Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gidecek.

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