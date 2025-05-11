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Sivasspor kendini ateşe attı! Tribünde 'İstifa' sesleri yükseldi

Sivassporlu taraftarlar, Trendyol Süper Lig’de evinde oynadıkları Bodrum FK ile maçında yönetimi istifaya davet etti.

Sivasspor kendini ateşe attı! Tribünde 'İstifa' sesleri yükseldi
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Bodrum FK’yı konuk eden Sivasspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve düşme hattından çıkamadı.

Kırmızı-beyazlı takımda kötü gidişat nedeniyle tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Tribünlerde maçın bitiş düdüğünün ardından ’Yönetim istifa’ şeklinde tezahüratlar yapıldı. Tribünde bazı yöneticiler ile taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.

UĞUR ÇİFTÇİ TARAFTARLA TARTIŞTI

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Sivassporlu futbolcusu Uğur Çiftçi de müsabaka esnasında taraftarlarla tartıştı. Maçta top ayağına geldiği zaman taraftar tarafından ıslıklanan Çiftçi, tepki gösterdi.

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