Sivasspor, Konferans Ligi için avantajı kaptı

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova deplasmanında Petrocub ile karşılaştı. Zimbru Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Yiğidolar, rövanş öncesinde avantajı ele geçirdi.
Temsilcimiz Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 16. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi. Öte yandan 90+5. dakikada kazanılan penaltıda Yatabare kaleci Meira'yı geçemedi ve farkı açma şansını tepti.
Karşılaşmanın rövanşı, 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.
Sivasspor, Petrocub'u elemesi durumunda Dinamo Batumi - Bate Borisov eşleşmesinin galibiyle 3. ön eleme turunda karşılaşacak.
Sivasspor, 16. dakikada golü buldu. Fajr'in soldan kullandığı kornerde savunmadan seken top kale alanında boşta kaldı. Caner Osmanpaşa, altı pastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda kaleci Meira, topu kornere çeldi.
dakikada Iosipoi'nin ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.
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