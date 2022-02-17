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Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:

17.02.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şehrimizin en önemli markası Sivasspor'umuzu, sivil toplum örgütlerimiz, iş insanlarımız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO), Sivas Belediyemiz ile karşı karşıya getirmeye çalışan art niyetli paylaşımlar yapılması, bizi son derece üzmüştür "

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlara tepki gösterdi.

Yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve başkanvekili Erdal Sarılar'ın önceki gün kentte yayın yapan televizyon kanallarının ortak yayınına konuk olarak katıldıkları anımsatıldı.

Programda, kulübün ekonomik yapısı, sezon öncesi ve devre arası transfer çalışmaları ile genel faaliyet alanlarının ele alındığı aktarılarak, taraftarların ise mesaj yoluyla yönelttikleri sorularıyla katıldığı verimli bir canlı yayın gerçekleştirildiği belirtildi.

Yayının yaklaşık üç saat sürdüğü dile getirilirken, "Canlı yayından parça alıntılarla, konuşmaların önü ve arkası kesilerek, Sivas'ımızın önemli birleştirici unsuru olan, şehrimizin en önemli markası Sivasspor'umuzu, sivil toplum örgütlerimiz, iş insanlarımız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO), Sivas Belediyemiz ile karşı karşıya getirmeye çalışan art niyetli paylaşımlar yapılması, bizi son derece üzmüştür." ifadeleri kullanıldı.

STSO Başkanı Mustafa Eken tarafından başlatılan kampanyayla, şu an Sivasspor'un kullandığı takım otobüsünün alındığı hatırlatılarak, "Oda yönetimine, iş insanlarımıza, kulüp yöneticilerimize katkılarından dolayı özellikle teşekkür edilmiştir. Bir kez daha STSO Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep FK deplasmanında ev sahibi takım yöneticileriyle maç öncesi bir araya gelindiği anlatılmış, sohbet ortamında Gaziantep gibi sanayisi güçlü bir şehrin takımında bile mali konularda büyük sıkıntı yaşandığını bizlere aktardıkları ifade edilmiştir. Gaziantepli yöneticiler bizlere, Gaziantep OSB yönetiminin ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın verdiği maddi destekle futbolcu maaşlarını ödediklerini belirtmişlerdir. Ekonomisi güçlü kulüplerimiz ve şehirlerimizin dahi yaşanan döviz kuru artışı sonrası ne kadar zorlandıklarını ifade etmek amacıyla sohbetimizdeki ayrıntı canlı yayında basın mensubu arkadaşlarımızın sorusu üzerine kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu örneği kamuoyuyla paylaşırken, ne Sivas Belediyemizi, ne belediye başkanımızı, ne Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile yönetimini, başka kurum ve kuruluşlarla kıyasladık. Tam tersi, tüm spor kulüplerimizin yaşamlarını sürdürebilmek için mevcut pandemi döneminde büyük çaba ve gayret sarf ettikleri ifade edilmiştir. Şu bilinmelidir ki bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde çıkan paylaşımlarla Sivasspor'umuz ile karşı karşıya getirilmek istenen kurum ve kuruluşlarımız, kulübümüz gibi Sivas'ın çok önemli değerleri olup, bizim ihtiyaç duymamız halinde bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en büyük destekçilerimiz olmaya devam edecektir."

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