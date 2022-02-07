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Sivasspor kupa maçı için Bandırma'ya gitti

07.02.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor kupa maçı için Bandırma'ya gitti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşma için Bandırma'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak mücadele için Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a oradan da kara yolu ile Bandırma'ya gidecek.

Sivas ekibi, yarın saat 11.00'de Bandırma'da yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Demir Grup Sivasspor, 9 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor'un maç kafilesinde şu sporcular yer aldı:

Aaron Appindangoye, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

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Anahtar Kelimeler:
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