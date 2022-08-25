SİVASSPOR MALMÖ MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Malmö maçı, saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor ile Malmö 25 Haziran Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Birçok kişi maç öncesi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Sivasspor Malmö maçı, saat kaçta hangi kanalda? İşte Sivasspor Malmö maçı canlı yayın bilgileri...

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Malmö maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Yeni Eylül Satdayumu'nda oynanacak.

Karşılaşmada Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak.

Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek.

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Malmö arasındaki rövanş mücadelesi TRT SPOR'da canlı olarak ekrana gelecek.

