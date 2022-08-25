SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. SİVASSPOR MALMÖ MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Malmö maçı, saat kaçta hangi kanalda?

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Malmö maçı, saat kaçta hangi kanalda?

25.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında sahasında Malmö'yü konuk edecek. Kırmızı Beyazlılar, İsveç'te oynanan ve 3-1 yenilgiyle sonuçlanan maçın rövanşında sahasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Sivasspor Malmö maçı, saat kaçta hangi kanalda? İşte Sivasspor Malmö maçı canlı yayın bilgileri...

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Malmö maçı, saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor ile Malmö 25 Haziran Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Birçok kişi maç öncesi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Sivasspor Malmö maçı, saat kaçta hangi kanalda? İşte Sivasspor Malmö maçı canlı yayın bilgileri...

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Malmö maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Yeni Eylül Satdayumu'nda oynanacak.

Karşılaşmada Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak.

Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek.

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Malmö arasındaki rövanş mücadelesi TRT SPOR'da canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Belhanda ortalığı karıştırdı!Belhanda ortalığı karıştırdı!
Mauro Icardi'den haber var! Teklifi kabul etti...Mauro Icardi'den haber var! Teklifi kabul etti...
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor malmö
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Türk futbolu alarm veriyor! 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı

Türk futbolu alarm veriyor! 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Ronaldo veda ediyor...

Ronaldo veda ediyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.