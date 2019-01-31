Sivasspor Özer Hurmacı'yı renklerine bağladı

Kırmızı-beyazlı ekip son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kariyerinde Fenerbahçe, Osmanlıspor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa gibi takımlarda forma giyen Hurmacı son olarak ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da görev yaptı. Orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında forma giydiği 16 maçta 1 asist kaydetti.
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