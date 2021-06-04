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Sivasspor Rıza Çalımbay ile nikah tazeledi

04.06.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllığına yeni anlaşma sağladı.

Sivasspor Rıza Çalımbay ile nikah tazeledi

Bu sezon Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Çalımbay’la yeniden anlaştığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu. Paylaşıma, “Sivas’ın takımı, Sivas’ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz. Yenilmezler” notu eklendi.

Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Sivasspor
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