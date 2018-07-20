Sivasspor, Serhiy Rybalka'yı bırakmadı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor geçtiğimiz yıl Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'den 1 yıllığına kiraladığı Serhiy Rybalka'yı yeniden renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı ekibin Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde kamp yaptığı otele gelen Ukraynalı sporcu kendisini 3 yıllığına takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.
Rybalka otelde takım arkadaşları ile hasret gidererek tebrikleri kabul etti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu 21 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş Fabri için Fulham'la anlaştı! Yeni hedef Bursaspor'dan Harun Tekin
Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolar teklif ettiler, reddettik
Galatasaray'ın Cedric Carrasso'nun sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi
İsmi Fenerbahçe ile anılan Bas Dost, Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'nin Emre Mor'u istediği iddia edildi
Guti'nin maaşı için bomba iddia! Yıllık 2.5 milyon Euro...
Cengiz Ünder'e dev talip!
HAZIRLIK MAÇI | Galatasaray 1 - 3 PSV (Maç özeti)
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi
Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular
Okuyucu Yorumları 0 yorum