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  4. Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Sergen Yalçın'ın istifasını değerlendirdi:

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Sergen Yalçın'ın istifasını değerlendirdi:

09.12.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sergen hoca ile beraber Beşiktaş'ın şampiyonluğunda bir sürü şeyler yaşadık. O da benim gibi altyapıdan çıktı geldi. Onun için tabii ki de üzüldük işin açıkçası" - "(Adının Beşiktaş ile anılması) Şu anda öyle bir şey yok"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinden istifa etmesinin kendisini üzdüğünü söyledi.

Çalımbay, Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Rıza Çalımbay ile Spora Dair" adlı söyleşi programına katıldı.

Burada, "Sergen Yalçın'ın istifasının ardından adınız Beşiktaş ile anılıyor. Teklif geldi mi? Gelirse ne yapacaksınız?" şeklinde yöneltilen soruyu yanıtlayan Çalımbay, "Ben bugün o şeylerden çok uzaktım. Buraya gelmeden önce antrenmandaydım. Antrenmandan buraya yetiştim. Şimdi o soruya şu anda cevap vermem uygun değil." dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü sahalarında Galatasaray ile oynayacakları kritik maça odaklandıklarını vurgulayan Çalımbay, "Bu hafta biliyorsunuz çok kritik bir maçımız var. Çok önemli bir Galatasaray maçımız var, her şeyimizle oraya odaklandık. Tabii ki Sergen hoca ile beraber Beşiktaş'ın şampiyonluğunda bir sürü şeyler yaşadık. O da benim gibi altyapıdan çıktı geldi. Onun için tabi ki de üzüldük işin açıkçası. Ama şu anda öyle bir şey yok, şu anda o soruya cevap vermem de mümkün değil." diye konuştu.

- "Tek gayemiz taraftarımızın önünde kazanmak"

Söyleşinin ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Çalımbay, ligde son 2 hafta iyi oynayarak kazandıklarını anımsattı.

Ligde Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti:

"Galatasaray çok disiplinli bir takım. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Mutlaka bizim buradan puan ya da puanlar almamız gerekiyor, buna çok ihtiyacımız var. Çünkü ligin ikinci yarısına iyi bir şekilde girmemiz lazım, takım olarak bunun bilincindeyiz. Tek gayemiz taraftarımız önünde kazanmak. Onun için her şeyden önce en büyük isteğimiz taraftar desteği. Taraftar desteğimiz çok iyi olursa olacağına da inanıyorum, taraftarımızla beraber inşallah bir zafer kazanacağız."

Galatasaray'ın Avrupa ve ligdeki yoğun maç programını da değerlendiren Çalımbay, sarı-kırmızılı takımın çok geniş bir kadroya sahip olması nedeniyle sıkıntı yaşamayacağını ifade etti.

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