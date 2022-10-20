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Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

20.10.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından taktik çalışmalar yapan futbolcular, son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Ahmed Musa ile Fredrik Ulvestad, fizyoterapist yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor, öğleden sonra Trabzon'a gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 22 Ekim Cumartesi saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

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