SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Ümraniyespor maçı için geri sayım devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Sivasspor Ümraniyespor maçının yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Sivasspor Ümraniyespor maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Ümraniyespor maçı bugün (12 Kasım 2022 Cumartesi) saat 14:30'da başlayacak.

Karşılaşma Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Ümraniyespor maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Aaron, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Gradel, Sabia, Erdoğan, Yatabare

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Serkan, Sackey, Avounou, Geraldo, Umut, Del Valle

SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP



