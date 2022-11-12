SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Ümraniyespor maçı için geri sayım devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Sivasspor Ümraniyespor maçının yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Sivasspor Ümraniyespor maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...
Sivasspor Ümraniyespor maçı bugün (12 Kasım 2022 Cumartesi) saat 14:30'da başlayacak.
Karşılaşma Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Sivasspor Ümraniyespor maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Aaron, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Gradel, Sabia, Erdoğan, Yatabare
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Serkan, Sackey, Avounou, Geraldo, Umut, Del Valle