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SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12.11.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor ile Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ramazan Keleş olacak. "Sivasspor Ümraniyespor maçı canlı izle" internette araştırılıyor. Peki Sivasspor Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Ümraniyespor maçı için geri sayım devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Sivasspor Ümraniyespor maçının yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Sivasspor Ümraniyespor maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Ümraniyespor maçı bugün (12 Kasım 2022 Cumartesi) saat 14:30'da başlayacak.

Karşılaşma Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Ümraniyespor maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Aaron, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Gradel, Sabia, Erdoğan, Yatabare

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Serkan, Sackey, Avounou, Geraldo, Umut, Del Valle

SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP


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Sivasspor Ümraniyespor

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