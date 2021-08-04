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Sivasspor’un Dinamo Batumi kafilesi belli oldu

04.08.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile mücadele olacak DG Sivasspor'da kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakat ve izinli olan 8 futbolcu yer almadı.

Sivasspor’un Dinamo Batumi kafilesi belli oldu

Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batumi ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı.

Sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Oğuz, Isaac Cofie ve izinli olan Furkan Sağman, Pedro Henrique, Max Gradel de kadroya dahil edilmedi.

Sivasspor'un Dinamo Batumi kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Ali Şaşal Vural, Azubukie Okechukwu, Caner Osmanpaşa, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke James, Dimitrios Goustas, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Kayode, Özkan Yiğiter, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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