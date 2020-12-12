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Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural baba oldu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 12.12.2020 15:43 | Son Güncelleme

DG Sivasspor’un file bekçilerinden Ali Şaşal Vural, baba olma mutluluğunu yaşadı.

Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural baba oldu

Sivasspor’un deneyimli kalecilerinden Ali Şaşal Vural baba oldu. Kaleci Vural’ın eşi Türkü Vural, bu sabaha karşı hastanede 3, 315 kilogram ağırlığında sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift, minik bebeğe Alvina adını verdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp ise, resmi sitesinden kaleci Ali Şaşal için kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, "Futbolcumuz Ali Şaşal Vural, baba olma mutluluğunu yaşadı. Vural ailesine çocuğuyla birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun bir ömür dileriz" ifadesi kullanıldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

RESİM 42

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