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Sivasspor'un konuğu Maccabi Tel Aviv

SİVASSPOR HABERLERİ  | 28.10.2020 15:20 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, 29 Ekim Perşembe günü İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek.

Sivasspor'un konuğu Maccabi Tel Aviv

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları sürüyor.

Grubun diğer maçında ise Karabağ ile Villarreal karşı karşıya gelecek.

  • Maccabi Tel-Aviv grupta 2. sırada bulunuyor

İlk maçında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 1-0 yenen İsrail ekibi, I Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam iki Türk temsilcisinden biri olan Sivasspor, gruptaki ilk maçında İspanya'nın Villarreal ekibine deplasmanda 5-3 kaybetmişti.

Grupta henüz puanla tanışamayan Sivasspor, son sırada yer alıyor.

Villarreal karşısındaki performansıyla göz dolduran Sivas temsilcisi, iç sahada Maccabi Tel-Aviv'i yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.

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