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Sivasspor'un rakibi Real Madrid

SİVASSPOR HABERLERİ  | 10.03.2020 08:13 | Son Güncelleme

Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, evindeki yenilmezliğini korudu. Ligde sahasında kaybetmeyen tek takım olan Yiğidolar, La Liga devi Real Madrid ile aynı performansı gösteriyor.

Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Galatasaray ile sahasında yaptığı zorlu mücadeleden 2-2'lik sonuçla ayrılan Sivasspor, 2019-20 sezonunda evinde yaptığı 13. maçı da kaybetmedi. Yiğidolar, söz konusu 13 karşılaşmada 9 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 31 puan topladı.

Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıldığında ise La Liga'da Barcelona, Real Madrid ve Valencia, Premier Lig'de Liverpool, Bundesliga'da Borussia Dortmund ve Serie A'da Juventus ile Lazio, Sivasspor gibi bu sezon henüz sahasında kaybetmedi.

Avrupa devlerinin evlerindeki karnesi

Liverpool: 15 maç / 15 galibiyet / 45 puan
Barcelona: 14 maç / 13 galibiyet / 1 beraberlik / 40 puan
Real Madrid: 13 maç / 9 galibiyet / 4 beraberlik / 31 puan
Valencia: 14 maç / 8 galibiyet / 6 beraberlik / 30 puan
Dortmund: 12 maç / 9 galibiyet / 3 beraberlik / 30 puan
Juventus: 13 maç / 12 galibiyet / 1 beraberlik / 37 puan
Lazio: 14 maç / 11 galibiyet / 3 beraberlik / 36 puan

(Ajansspor)

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Sivasspor real madrid Galatasaray liverpool

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