Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Galatasaray ile sahasında yaptığı zorlu mücadeleden 2-2'lik sonuçla ayrılan Sivasspor, 2019-20 sezonunda evinde yaptığı 13. maçı da kaybetmedi. Yiğidolar, söz konusu 13 karşılaşmada 9 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 31 puan topladı.
Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıldığında ise La Liga'da Barcelona, Real Madrid ve Valencia, Premier Lig'de Liverpool, Bundesliga'da Borussia Dortmund ve Serie A'da Juventus ile Lazio, Sivasspor gibi bu sezon henüz sahasında kaybetmedi.
Liverpool: 15 maç / 15 galibiyet / 45 puan
Barcelona: 14 maç / 13 galibiyet / 1 beraberlik / 40 puan
Real Madrid: 13 maç / 9 galibiyet / 4 beraberlik / 31 puan
Valencia: 14 maç / 8 galibiyet / 6 beraberlik / 30 puan
Dortmund: 12 maç / 9 galibiyet / 3 beraberlik / 30 puan
Juventus: 13 maç / 12 galibiyet / 1 beraberlik / 37 puan
Lazio: 14 maç / 11 galibiyet / 3 beraberlik / 36 puan
(Ajansspor)
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