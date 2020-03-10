Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Galatasaray ile sahasında yaptığı zorlu mücadeleden 2-2'lik sonuçla ayrılan Sivasspor, 2019-20 sezonunda evinde yaptığı 13. maçı da kaybetmedi. Yiğidolar, söz konusu 13 karşılaşmada 9 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 31 puan topladı.

Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıldığında ise La Liga'da Barcelona, Real Madrid ve Valencia, Premier Lig'de Liverpool, Bundesliga'da Borussia Dortmund ve Serie A'da Juventus ile Lazio, Sivasspor gibi bu sezon henüz sahasında kaybetmedi.

Avrupa devlerinin evlerindeki karnesi

Liverpool: 15 maç / 15 galibiyet / 45 puan

Barcelona: 14 maç / 13 galibiyet / 1 beraberlik / 40 puan

Real Madrid: 13 maç / 9 galibiyet / 4 beraberlik / 31 puan

Valencia: 14 maç / 8 galibiyet / 6 beraberlik / 30 puan

Dortmund: 12 maç / 9 galibiyet / 3 beraberlik / 30 puan

Juventus: 13 maç / 12 galibiyet / 1 beraberlik / 37 puan

Lazio: 14 maç / 11 galibiyet / 3 beraberlik / 36 puan

(Ajansspor)

