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Sivasspor’un yeni formasını taraftarlar seçti

03.07.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor’un 2023-2024 sezonunda giyeceği alternatif forma, taraftarların oylarıyla seçildi. Tarihi Gök Medrese içerisinde bulunan Eyvan Duvarı’ndaki çini desenli forma tasarımı, en çok oyu alarak Sivasspor’un yeni sezon alternatif forması oldu.

Sivasspor’un yeni formasını taraftarlar seçti

Sivasspor’un 2023-2024 sezonunda giyeceği alternatif forma tasarımı taraftarların oylarıyla seçildi.

‘Yeni Sezon Alternatif Formamızı Sen Tasarla’ sloganı ile 19 Haziran’da başlatılan yarışmaya 140 tasarım ile katılım sağlandı. Forma tasarımları TFF standartları göz önünde bulundurularak, uygulanabilirliklerine göre ön elemeye tabi tutuldu. İçerisinden seçilen 4 forma tasarımı taraftarların beğenisine sunuldu.

Yapılan ankette 6 gün boyunca taraftarlarımız en çok beğendiği formayı oyladı.

Bu süre içerisinde ankete 6 bin 418 taraftar katıldı. 1 numaralı forma tasarımı 817 oy, 2 numaralı forma tasarımı 2.510 oy, 3 numaralı forma tasarımı 476 oy ve 4 numaralı forma tasarımı ise 2.615 oy aldı.

Fatih Özdal tarafından tasarlanan ve en çok oyu alan 4 numaralı forma yeni sezonda takımın alternatif forması olacak. Sivas Gök Medrese içerisinde bulunan Eyvan Duvarı’ndaki çini desenli forma tasarımı en çok oyu alarak takımın yeni sezon alternatif forması oldu.

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