Sivasspor yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde son üç maçını kazanarak iyi bir ivme yakalayan ve 22 puanla 10. sırada bulunan Sivasspor, 11 puanla ligin son sırasında yer alan Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Aaron Appindangoye, Sefa Yılmaz, Fredrik Ulvestad, Caner Osmanpaşa ve Jorge Felix'in sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlıların savunma oyuncusu Ahmet Oğuz ise kart cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.



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