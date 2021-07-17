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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

17.07.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 16. gününde kırmızı-beyazlı ekip tek antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık koşusunun ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile geniş alan çok pas çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde 3 grup halinde çift kale maç yaptı.

Antrenmanda yeni transferler Dimitrios Goutas ve Leke James de yer aldı.

Sivasspor yarın yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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