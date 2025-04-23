Usta oyuncu Leyla Okay'dan kahreden haber! 62 yaşındaki sanatçı hayatını kaybetti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Teşkilat gibi dizilerde rol alan tiyatrocu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti.

VEFAT HABERİNİ YER ALDIĞI TİYATRO AÇIKLADI

Düşkapanı Sanat Merkezi yayınladığı taziye mesajında “Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 23 Nisan (yarın) öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.